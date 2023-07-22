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У Києві паркування знову стане платним

22 липня 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві паркування знову стане платним
Комунальники чіпляють знак паркування у Києві. Фото: 24 Канал
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві з 24 липня почнуть стягувати плату за стоянку автомобілів на міських місцях для паркування. Втім, платне паркування буде не щодня.

Про це йдеться у додатку "Київ Цифровий".

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Платне паркування у Києві

У повідомленні йдеться, що будні з 8:00 до 22:00 тепер є платними годинами для паркування. Але якщо йдеться про вихідні або про період з 22:00 до 8:00 у робочі дні, стоянка автомобілів буде безкоштовною.

Для зручності користувачів пропонується увімкнути сповіщення на своєму смартфоні. Таким чином, кожну годину програма буде нагадувати вам про те, що ваш автомобіль знаходиться на платній стоянці. До 22:00, якщо ви забудете завершити паркування, система зробить це за вас автоматично.

Важливо пам'ятати, що якщо автовласники не включать сповіщення або залишать машину після 22:00 на стоянці, рекомендується налаштувати автоматичне завершення паркування. Для цього, при запуску процесу паркування через програму, достатньо натиснути на значок "годинник" та встановити потрібний час завершення.

У "Київ Цифровий" настійно рекомендують уникати оплати паркування готівкою. Якщо хтось вимагатиме у вас платіж у готівковій формі, найімовірніше, це шахрайство, і в такій ситуації варто звернутися до поліції.

Нагадаємо, що в містах водіям завжди не вистачає місць для паркування, особливо в центрі великих населених пунктів. Стало відомо, чи дозволяється водіям зупинятися на тротуарах та за яких умов.

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