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В Киеве патрульная полиция приглашает желающих в свои ряды — что предлагают

26 апреля 2024 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве патрульная полиция приглашает желающих в свои ряды — что предлагают
Патрульные Киева. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас в Киеве идет набор в ряды патрульной полиции. Правоохранителям массово не хватает инспекторов. Всем желающим присоединиться к полициям обещают достойную заработную плату и возможность карьерного роста.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в среду, 24 апреля.

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В патрульной полиции Киева сейчас очень не хватает инспекторов, поэтому в городе идет набор в ряды патрульной полиции. Чтобы агитировать украинцев присоединиться на работу, правоохранители сняли трендовое видео и распространили его по соцсетям.

@patrolpoliceua

Набор в ряды патрульной полиции продолжается 🚔 Требования к кандидатам: - гражданство Украины; ✅свободное владение украинским языком; ✅возраст от 18 лет; ✅полное среднее общее образование; ✅ водительское удостоверение категории В. ➡️Получить информацию о конкурсном отборе и заполнить анкету в патрульную полицию можно по ссылке: rb.gy/k5k2qx Что мы предлагаем: ▪️возможность карьерного роста; ▪️стабильная заработная плата; ▪ Бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД; ▪️ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 суток; ▪️денежная компенсация на оздоровление; ▪возможность взять жилье в лизинг; ▪️компенсация аренды жилья. Ждем именно тебя 🫡

♬ оригинальный звук - patrolpolice_ru

Что требуют от кандидатов:

  • гражданство Украины;
  • свободное владение украинским языком;
  • возраст от 18 лет;
  • полное среднее общее образование;
  • водительское удостоверение категории В.

Что предлагают:

  • возможность карьерного роста;
  • стабильная заработная плата;
  • бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;
  • ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 суток;
  • денежная компенсация на оздоровление;
  • возможность взять жилье в лизинг;
  • компенсация аренды жилья.

Получить информацию о конкурсном отборе и заполнить анкету в патрульную полицию можно по ссылке.

Напомним, бригаде "Азов" нужен врач-терапевт, готовый призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Главные требования к специалисту — высшее медицинское образование и соответствующий опыт работы.

Кроме того, "Азов" предлагает работу специалистам разных направлений, среди которых стрелки. Главная и единственная обязанность — выполнение боевых задач в составе подразделения.

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