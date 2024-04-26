У Києві патрульна поліція запрошує бажаючих до своїх лав — що пропонують

Патрульні Києва. Фото: скриншот з відео

Зараз у Києві триває набір до лав патрульної поліції. Правоохоронцям масово не вистачає інспекторів. Усім охочим доєднатися до лав поліції обіцяють гідну заробітну плату та можливість кар’єрного росту.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва у середу, 24 квітня.

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У патрульній поліції Києва зараз дуже не вистачає інспекторів, тому в місті триває набір до лав патрульної поліції. Для того, аби агітувати українців доєднатися на роботу, правоохоронці зняли трендове відео та розповсюдили його по соцмережах.

@patrolpoliceua Набір до лав патрульної поліції триває 🚔 Вимоги до кандидатів: ✅громадянство України; ✅вільне володіння українською мовою; ✅вік від 18 років; ✅повна середня загальна освіта; ✅посвідчення водія категорії В. ➡️Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: rb.gy/k5k2qx Що ми пропонуємо: ▪️можливість кар'єрного росту; ▪️стабільна заробітна плата; ▪️безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС; ▪️щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб; ▪️грошова компенсація на оздоровлення; ▪️можливість взяти житло в лізинг; ▪️компенсація оренди житла. Чекаємо саме тебе 🫡 ♬ оригінальний звук - patrolpolice_ua

Що вимагають від кандидатів:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна освіта;

посвідчення водія категорії В.

Що пропонують:

можливість кар'єрного росту;

стабільна заробітна плата;

безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

грошова компенсація на оздоровлення;

можливість взяти житло в лізинг;

компенсація оренди житла.

Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням.

Нагадаємо, бригаді "Азов" потрібен лікар-терапевт, готовий призватися до війська і рятувати поранених у зоні бойових дій. Головні вимоги до спеціаліста — вища медична освіта та відповідний досвід роботи.

Крім того, "Азов" пропонує роботу фахівцям різних напрямків, серед яких стрільці. Головний і єдиний обов'язок — виконання бойових задач у складі підрозділу.