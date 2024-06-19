Шестилетний патрульный Киева

Марко "патрулирует" улицу вместе со стражами порядка. Фото: полиция Киева

В Киеве сотрудники Деснянского управления полиции осуществили мечту 6-летнего мальчика Марка, который очень хотел попробовать себя в роли патрульного. Правоохранители пригласили его к себе в гости.

Об этом сообщили в полиции Киева в среду, 19 июня.

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Патрульные пригласили мальчика в гости

Мальчик Марко очень хотел почувствовать, каково быть полицейским. Именно поэтому в преддверии своего профессионального праздника участковые офицеры пригласили маленького киевлянина к себе в гости.

"Однажды на прогулке Марко увидел нашего участкового офицера полиции, который общался с гражданами. Дома он сказал, что тоже хочет помогать людям как настоящий полицейский", — рассказала мама мальчика.

Не колеблясь, женщина обратилась к правоохранителям с просьбой провести для ее сына экскурсию. Так Марко и попал в гости в управление полиции.

Простым посещением полицейского участка дело не закончилось, ведь вдобавок ко всему мальчик попробовал себя в роли участкового.

В течение нескольких часов мальчик с радостью помогал стражам порядка выполнять их служебные обязанности и общался с местными жителями.

"Рабочий" день у Марка оказался познавательным, насыщенным и исполненным приятных впечатлений", — сообщили в полиции.

В память об интересной встрече полицейские подарили мальчику полицейскую машинку и другие интересные сувениры. Они заверили, что уже ждут будущего патрульного в своих рядах.

Марк помогает принимать граждан. Фото: полиция Киева

Начальник полиции Деснянского района поздравляется с Марком. Фото: скриншот

6-летний Марк в полицейской форме. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Киеве задержали группу наркоторговцев. Один из фигурантов занимался выращиванием растений конопли, а двое его подельников — изготовлением психотропов.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.