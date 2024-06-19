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У Києві патрульні поліцейські виповнили мрію 6-річного хлопчика

19 червня 2024 10:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Шестирічний патрульний Києва
Марко "патрулює" вулицю разом з правоохоронцями. Фото: поліція Києва
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві співробітники Деснянського управління поліції здійснили мрію 6-річного хлопчика Марка, який дуже хотів спробувати себе в ролі патрульного. Правоохоронці запросили його до себе в гості.

Про це повідомили в поліції Києва у середу, 19 червня.

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Патрульні запросили хлопчика в гості

Хлопчик Марко дуже хотів відчути, як воно — бути поліцейським. Саме тому напередодні свого професійного свята дільничні офіцери запросили маленького киянина до себе в гості.

"Якось на прогуляці Марко побачив нашого дільничного офіцера поліції, який спілкувався з громадянами. Вдома він сказав, що також хоче допомогати людям як справжній поліцейський", — розповіла мама хлопчика.

Не вагаючись, жінка звернулася до правоохоронців із проханням провести для її сина екскурсію. Так Марко і потрапив у гості до управління поліції.

Простими відвідинами поліцейської дільниці справа не закінчилася, адже на додачу до всього хлопчик спробував себе у ролі дільничного.

Протягом декількох годин хлопчик з радістю допомагав правоохоронцям виконувати їхні службові обов’язки та спілкувався з місцевими мешканцями.

"Робочий" день у Марка видався пізнавальним, насиченим та сповненим на приємні враження", — повідомили в поліції.

На згадку про цікаву зустріч поліцейські подарували хлопчику поліцейську машинку та інші цікаві сувеніри. Вони запевнили, що вже чекають на майбутнього патрульного у своїх лавах.

хлопчик у поліцейській фомі
Марко допомагає приймати громадян. Фото: поліція Києва
поліція
Начальник поліції Деснянського району вітається з Марком. Фото: скриншот
хлопчик у формі
6-річний Марко у поліцейській формі. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Києві затримали групу наркоторговців. Один із фігурантів займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників — виготовленням психотропів.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.

Україна
Київ
поліція
Нацполіція
дитина

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