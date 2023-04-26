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В Киеве патрульные задержали мужчину, который имел при себе 17 свертков с наркотиками

26 апреля 2023 15:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве патрульные задержали мужчину, который имел при себе 17 свертков с наркотиками
Наркотики, изъятые у задержанного в Киеве мужчины. Фото: Патрульная полиция Киева
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Патрульные в Киеве задержали 20-летнего мужчину, хранившего наркотики. Полицейские обнаружили у задержанного 17 свертков с наркотиками.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Подробности

Событие произошло вчера на улице Олега Ольжича. Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на гражданина, который, увидев сотрудников полиции, начал нервничать и ускорил шаги. Инспекторы догнали и остановили его.

"Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у 20-летнего киевлянина зип-пакет с 17 свертками, похожими на наркотики. По словам лица — амфетамин", — рассказали в полиции.

В ходе задержания полицейские изъяли пакет с наркотиками. Фото: Патрульная полиция Киева
Во время задержания полицейские изъяли пакет с наркотиками. Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные задержали злоумышленника и вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для изъятия и направления экспертизы обнаруженных веществ.

Напомним, недавно в Одесской области был задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.

Также ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований провело масштабную спецоперацию, в результате которой разоблачило группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом. Они производили психотропы в промышленных масштабах.

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