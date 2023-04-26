У Києві патрульні затримали чоловіка, який мав при собі 17 згортків із наркотиками

Наркотики, вилучені у затриманого в Києві чоловіка. Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні у Києві затримали 20-річного чоловіка, який зберігав наркотики. Поліцейські виявили у затриманого 17 згортків із наркотиками.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Подробиці

Подія трапилась учора на вулиці Олега Ольжича. Під час патрулювання охоронці порядку звернули увагу на громадянина, який, побачивши працівників поліції, почав нервувати та пришвидшив кроки. Інспектори наздогнали та зупинили його.

"Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 20-річного киянина зіп-пакет із 17-ма згортками, схожими на наркотики. Зі слів особи — амфетамін", — розповіли у поліції.

Під час затримання поліцейські вилучили пакет з наркотиками. Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні затримали зловмисника та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для вилучення й направлення на експертизу виявлених речовин.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.

Також раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело масштабну спецоперацію, в результаті якої викрило групу наркоторговців з мільйонним грошовим оборотом. Вони виготовляли психотропи у промислових масштабах.