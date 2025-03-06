Пенсионер в Киеве забыл рассчитаться за товар — что решил суд

Люди в магазине. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве пенсионер не рассчитался за товар в магазине, поскольку его отвлекли, в результате чего он забыл. Из-за его действий состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, передает "Информатор".

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Детали дела

В приговоре говорится, что мужчина тайно похитил с полки магазина комплект сверл по металлу за 392 гривны. Его действия квалифицировали как административное правонарушение.

Во время судебного заседания пенсионер признал свою вину. Он отметил, что забыл оплатить товар, поскольку его отвлекли.

Что решил суд

Мужчину освободили от административной ответственности из-за незначительности совершенного правонарушения, ограничившись лишь устным замечанием. Дело в отношении него закрыли.

"Изложенные обстоятельства в своей совокупности суд признает свидетельствующими о малозначительности совершенного правонарушения, а потому в этом случае суд считает возможным освободить его от ответственности и ограничиться объявлением устного замечания", — говорится в приговоре.

Напомним, в Харьковской области суд рассмотрел дело мужчины, который избил своего знакомого. Ему было назначено наказание в виде штрафа.

Также в одном из парков в центре Львова мужчина стрелял из стартового пистолета. За нарушение он был оштрафован на 51 гривну.