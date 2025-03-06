Пенсіонер у Києві забув розрахуватися за товар — що вирішив суд

Люди в магазині. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві пенсіонер не розрахувався за товар в магазині, оскільки його відволікли, внаслідок чого він забув. Через його дії відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, передає "Інформатор".

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Деталі справи

У вироку йдеться, що чоловік таємно викрав з полиці магазину комплект свердел по металу за 392 гривні. Його дії кваліфікували як адміністративне правопорушення.

Під час судового засідання пенсіонер визнав свою провину. Він зазначив, що забувся сплатити за товар, оскільки його відволікли.

Що вирішив суд

Чоловіка звільнили від адміністративної відповідальності через незначність вчиненого правопорушення, обмежившись лише усним зауваженням. Справу щодо нього закрили.

"Викладені обставини у своїй сукупності суд визнає такими, що свідчать про малозначність вчиненого правопорушення, а тому у цьому випадку суд вважає можливим звільнити його від відповідальності й обмежитись оголошенням усного зауваження", — йдеться у вироку.

Нагадаємо, у Харківській області суд розглянув справу чоловіка, який побив свого знайомого. Йому було призначено покарання у вигляді штрафу.

Також в одному з парків у центрі Львова чоловік стріляв зі стартового пістолета. За порушення він був оштрафований на 51 гривню.