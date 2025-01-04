Телефонные мошенники — в Киеве мужчина выманивал деньги у пожилых людей, его осудили

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Киеве мужчина в сговоре с другими мошенниками выманивал крупные суммы денег у пожилых людей. Злоумышленники запугивали жертв вымышленными историями о болезнях или правовых проблемах их близких.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится о двух эпизодах мошенничества. В первом случае аферисты позвонили пожилой женщине, представившись соседкой, которая якобы попала в больницу после ДТП. Они заявили, что на лечение срочно нужны средства, и через несколько часов "доверенное лицо" забрало у потерпевшей 40 тысяч гривен.

В втором случае пенсионера заверили, что его жена якобы стала виновницей ДТП, где пострадал человек, который впоследствии умер. Мужчине сообщили, что для избежания уголовной ответственности нужна "компенсация". Он передал мошенникам сперва 100 тысяч гривен, а позже еще 200 тысяч.

В целом мошенники завладели 340 тысячами гривен. Средства забирал у пострадавших именно фигурант дела. Он координировал свои действия с другими соучастниками.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему назначено четыре года лишения свободы, но наказание заменено на испытательный срок продолжительностью три года.

В течение этого времени осужденный обязан не выезжать за пределы Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, регулярно являться в орган пробации, найти работу или обратиться в службу занятости, а также попросить прощения у потерпевших.

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