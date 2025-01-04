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У Києві пенсіонери потрапили на гачок шахраїв — що вирішив суд

4 січня 2025 12:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Телефонні шахраї — у Києві чоловік виманював гроші у літніх людей, його засудили
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік у змові з іншими шахраями виманював великі суми грошей у літніх людей. Зловмисники залякували жертв вигаданими історіями про хвороби чи правові проблеми їхніх близьких.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться про два епізоди шахрайства. У першому випадку аферисти зателефонували жінці похилого віку, представившись сусідкою, яка нібито потрапила до лікарні після ДТП. Вони заявили, що на лікування терміново потрібні кошти, і через кілька годин "довірена особа" забрала у потерпілої 40 тисяч гривень.

У другому випадку пенсіонера запевнили, що його дружина нібито стала винуватицею ДТП, де постраждала людина, яка згодом померла. Чоловіку повідомили, що для уникнення кримінальної відповідальності потрібна "компенсація". Він передав шахраям спершу 100 тисяч гривень, а пізніше ще 200 тисяч.

Загалом шахраї заволоділи 340 тисячами гривень. Кошти забирав у постраждалих саме фігурант справи. Він координував свої дії з іншими співучасниками. 

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому призначено чотири роки позбавлення волі, але покарання замінено на випробувальний термін тривалістю три роки.

Протягом цього часу засуджений зобов’язаний не виїжджати за межі України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, регулярно з’являтися до органу пробації, знайти роботу або звернутися до служби зайнятості, а також попросити вибачення у потерпілих.

Також ми писали, що шестеро мешканців різних областей стали жертвами 19-річного афериста з Березівського району Одеської області. Хлопець видавав себе за працівника банка й видурював гроші у клієнтів. 

Також ми розповідали, як шахраї привласнюють гроші клієнтів Ощадбанку

Київ суд шахрайство злочин судові рішення

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