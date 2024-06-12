ДТП в Киеве — опрокинулся грузовик "Новой почты"

Перекинутый грузовик в Киеве. Фото: Telegram Нацполиция Киева

В Киеве на улице Елены Телиги перевернулся грузовик "Новой почты". В результате дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна". Правоохранители устанавливают причины аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева б в среду, 12 июня.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Елены Телиги, движение транспорта затруднено в направлении метро "Почайна". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", — говорится в сообщении правоохранителей.

По словам очевидцев, событие произошло по улице Елены Телиги примерно в 03:00. Дорога была мокрая и водитель не справился с управлением, сам он не пострадал. Работники Патрульной полиции Киева устанавливают все детали и причины ДТП.

Напомним, 10 июня в селе Тухолька Львовской области в понедельник, произошло дорожно-транспортное происшествие. В полиции сообщили о потерпевших, но не назвали их количество.

В Одессе 9 июня произошло жуткое ДТП, водитель на большой скорости сбил пешеходов. Людей госпитализировали, некоторых в тяжелом состоянии.