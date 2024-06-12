ДТП у Києві — перекинулась вантажівка "Нової пошти"

Перекинута вантажівка в Києві. Фото: Telegram Нацполіція Києва

У Києві на вулиці Олени Теліги перекинулась вантажівка "Нової пошти". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у цій ділянці дороги утворився затор у бік станції метро "Почайна". Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва в середу, 12 червня.

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"До уваги учасників дорожнього руху. У зв’язку з ДТП на вулиці Олени Теліги, рух транспорту ускладнений в напрямку метро "Почайна". Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

За словами очевидців, подія трапилась по вулиці Олени Теліги приблизно о 03:00. Дорога була мокрою і водій не впорався із керуванням, сам він не постраждав. Наразі працівники Патрульної поліції Києва встановлюють всі деталі та причини ДТП.

Нагадаємо, 10 червня у селі Тухолька Львівської області у понеділок сталася дорожньо-транспортна пригода. У поліції заявили про потерпілих, але не назвали їх кількість.

В Одесі 9 червня сталась моторошна ДТП, водій на великій швидкості збив пішоходів. Людей госпіталізували, декого у важкому стані.