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В Киеве перекрыли один из центральных мостов, — СМИ

30 мая 2023 17:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве перекрыли один из центральных мостов, — СМИ
Мост Патона в Киеве. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 30 мая, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона. Впрочем, движение автомобилей фиксируется.

Об этом сообщают СМИ.

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Движение по мосту Патона

В сообщении говорится, что мост перекрыт. Однако корреспонденты Новини.LIVE сообщают, что движение транспорта фиксируется.

Мост Патона

Строительство одного из мостов, пересекающего реку Днепр, было начато в 1940 году и завершено в 1953 году. Официальное открытие моста для движения произошло 5 ноября 1953 года. Этот мост имеет длину 1543 метра и является частью Малой окружной дороги в городе. Значительную роль в проектировании и строительстве моста сыграл выдающийся ученый Евгений Оскарович Патон, по чьему имени он был назван. Этот мост был крупнейшим цельносварным мостом в Европе на момент его строительства, и все швы, включая монтажные, были выполнены с использованием автоматической сварки.

Напомним, что заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Вадим Скибицкий, высказался о Крымском мосту, подчеркнув его стратегическую важность в возможном процессе освобождения полуострова. Согласно его словам, этот мост может послужить путем отступления для российских сил.

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