У Києві перекрили один із центральних мостів, — ЗМІ

Міст Патона у Києві. Фото: google

У вівторок, 30 травня, у Києві перекрили рух по мосту Патона. Втім, рух автомобілів фіксується.

Про це повідомляють ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що міст перекрито. Проте, кореспонденти Новини.LIVE повідомляють, що рух транспорту фіксується.

Міст Патона

Будівництво одного з мостів, що перетинає річку Дніпро, було розпочато у 1940 році та завершено у 1953 році. Офіційне відкриття мосту для руху відбулося 5 листопада 1953 року. Цей міст має довжину 1543 метри та є частиною Малої окружної дороги у місті. Значну роль у проєктуванні та будівництві мосту відіграв видатний учений Євген Оскарович Патон, на ім'я якого було названо. Цей міст був найбільшим цільно зварним мостом у Європі на момент його будівництва, і всі шви, включаючи монтажні, були виконані з використанням автоматичного зварювання.

Нагадаємо, що заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Вадим Скібіцький, висловився про Кримський міст, наголосивши на його стратегічній важливості у можливому процесі звільнення півострова. За його словами, цей міст може послужити відступом для російських сил.