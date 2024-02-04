В Киеве переселенцам с Луганщины выдадут гуманитарную помощь — как получить
В Киеве на следующей неделе, 6-7 февраля, вынужденно перемещенным лицам с Луганщины будут выдавать гуманитарную помощь. Она будет представлена в виде продуктовых наборов.
Об этом сообщила Сватовская районная государственная администрация в субботу, 3 февраля.
Переселенцы получат помощь
Помощь смогут получить ВПЛ с Луганщины, которые сейчас проживают в Киеве и зарегистрированы в Нижнедуванском гуманитарном хабе.
Помощь оказал благотворительный фонд Global Empowerment Mission (GEM).
Где и когда можно получить помощь
В РГА сообщили, что выдача продуктовых наборов будет проходить 6-7 февраля 2024 года с 10.00 до 15.00.
Для получения помощи необходимо предоставить оригиналы паспорта, ИНН и справки ВПЛ.
Адрес хаба: Киев, ул. Полесская, 14. Телефон: 0938150902.
Ранее мы сообщали, что для украинцев, у которых тяжелое финансовое положение, волонтерская Р2Р-платформа "Содействие" предлагает бесплатные продуктовые наборы. Их могут получить всего несколько категорий граждан.
Напомним, что Организация Объединенных Наций 15 января обратилась к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов в поддержку украинских пострадавших от российской агрессии громад и украинских беженцев в течение 2024 года.
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