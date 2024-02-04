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У Києві переселенцям з Луганщини видадуть гуманітарну допомогу — як отримати

4 лютого 2024 09:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві переселенцям з Луганщини видадуть гуманітарну допомогу — як отримати
Продуктовий набір. Фото ілюстративне: КМДА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві наступного тижня, 6-7 лютого, вимушено переміщеним особам з Луганщини видаватимуть гуманітарну допомогу. Вона буде у вигляді продуктових наборів.

Про це повідомила Сватівська районна державна адміністрація в суботу, 3 лютого.

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Повідомлення Сватівської РДА. Фото: скриншот

Переселенці отримають допомогу

Допомогу зможуть отримати ВПО з Луганщини, які зараз проживають у Києві та зареєстровані у Нижньодуванському гуманітарному хабі.

Допомогу надав благодійний фонд Global Empowerment Mission (GEM).

Де і коли можна отримати допомогу

В РДА повідомили, що видача продуктових наборів відбуватиметься 6-7 лютого 2024 року з 10.00 до 15.00.

Для отримання допомоги необхідно надати оригінали паспорта, ІПН та довідки ВПО.

Адреса хабу: Київ, вул. Поліська, 14. Телефон: 0938150902.

Раніше ми повідомляли, що для українців, у яких скрутне фінансове становище, волонтерська Р2Р-платформа "СпівДія" пропонує безкоштовні продуктові набори. Їх можуть отримати лише кілька категорій громадян.

Нагадуємо, що Організація Об’єднаних Націй 15 січня звернулася до донорів із проханням виділити 4,2 млрд доларів на підтримку українських громад, які постраждали від російської агресії, та українських біженців протягом 2024 року.

Київ
Україна
Луганська область
гуманітарна допомога
переселенці

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