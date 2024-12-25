Покусала девушку — в Киеве осудили владельца собаки

Среднеазиатская овчарка. Иллюстративное фото: pixabay

В Киеве мужчина выгуливал свою собаку без поводка и намордника, а она искусала 25-летнюю девушку. За это суд вынес ему тюремный срок.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 25 декабря.

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Детали дела

Прокурор в суде доказал, что мужчина, выгуливая во дворе многоэтажки собаку породы среднеазиатской овчарки, отнесенной к опасным породам собак, обязан был надеть на нее намордник и держать на поводке. Вместо этого владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет.

В то время собака заметила другого пса и набросилась на него. Потерпевшая, защищая свое животное, прикрыла его собой. В это время овчарка вцепилась зубами в лицо девушки, причинив ей травмы средней тяжести. Прохожие увидели это и бросились оттаскивать собаку от девушки.

Что решил суд

Владелец овчарки признал свою вину и добровольно возмещает моральный и материальный ущерб потерпевшему.

Деснянский районный суд Киева признал виновным мужчину в неосторожном причинении потерпевшей средней тяжести телесного повреждения, присудил ему два года лишения свободы и назначил один год испытательного срока.

Напомним, в Запорожье несовершеннолетний парень поджег автомобиль военного. За совершенное поджигателя привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что в Харькове женщина распространяла в соцсетях пророссийские сообщения. Ее назначили наказание в виде лишения свободы, однако заменили его двумя годами испытательного срока.