Покусала дівчину — у Києві засудили власника собаки

Середньоазіатська вівчарка. Ілюстративне фото: pixabay

У Києві чоловік вигулював свою собаку без повідця і намордника, а вона покусала 25-річну дівчину. За це суд виніс йому тюремний термін.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 25 грудня.

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Деталі справи

Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи у дворі багатоповерхівки собаку породи середньоазійська вівчарка, яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов'язаний був одягти на неї намордник та тримати на повідці. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов у супермаркет.

У той час собака помітив іншого пса та накинувся на нього. Потерпіла, захищаючи свою тварину, прикрила її собою. В цей час вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини, спричинивши їй травми середньої тяжкості. Перехожі побачили це та кинулись відтягувати пса від дівчини.

Що вирішив суд

Власник вівчарки визнав свою провину та добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

Натомість Деснянський районний суд Києва визнав винним чоловіка у необережному спричиненні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження, присудив йому два роки позбавлення волі та призначив один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, у Запоріжжі неповнолітній хлопець підпалив автомобіль військового. За вчинене палія притягнули до кримінальної відповідальності.

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