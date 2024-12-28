Пьяный водитель Tesla привел к смертельному ДТП в Киеве

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В ночь на 28 декабря в Соломенском районе Киева произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие . Водитель электромобиля Tesla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновницей смерти двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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ДТП в Соломенском районе в Киеве 28 декабря

В полиции сообщили, что 41-летняя женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,84 промилле), превысила безопасную скорость и потеряла контроль над транспортным средством.

Результаты тестов. Фото: Национальная полиция Украины

В результате этого Tesla выехала за пределы проезжей части, ударилась о бетонный забор и опрокинулась на крышу.

Перевернутый автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

В ДТП погибли два пассажира автомобиля: 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения. Полиция Киева задержала водителя на месте происшествия.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в Ровенской области в автомобильной аварии пострадал бывший футболист ровенского "Вереса".

Также недавно в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека.