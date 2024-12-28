П'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП у Києві

У Києві п'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП
У ніч на 28 грудня в Солом'янському районі Києва сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Водійка електромобіля Tesla, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, стала винуватицею смерті двох людей.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
ДТП у Солом'янському районі в Києві 28 грудня
У поліції повідомили, що 41-річна жінка, кермуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння (1,84 проміле), перевищила безпечну швидкість і втратила контроль над транспортним засобом.
Унаслідок цього Tesla виїхала за межі проїжджої частини, вдарилася об бетонний паркан і перекинулася на дах.
У ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля: 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження. Поліція Києва затримала водійку на місці події.
Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, на Рівненщині в автомобільній аварії постраждав колишній футболіст рівненського "Вереса".
Також нещодавно у Вінницькій області сталась смертельна ДТП, в якій загинуло четверо осіб.
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