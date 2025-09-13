Видео
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
В Киеве пьяная водитель сбила военную и скрылась с места ДТП

В Киеве пьяная водитель сбила военную и скрылась с места ДТП

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:37
В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и скрылась
Полиция на месте ДТП. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

В Киеве полицейские задержали 44-летнюю водительницу, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на переходе 23-летнюю военнослужащую. После аварии женщина пыталась скрыться с места происшествия, но была быстро разыскана и задержана правоохранителями.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в субботу, 13 сентября.

Задержание водительницы после ДТП

Авария произошла около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской. По предварительным данным, водитель Volkswagen проехала на красный сигнал светофора и сбила женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет в пределах пешеходного перехода. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

У Києві п’яна водійка збила військову і втекла з місця ДТП - фото 1
Место ДТП. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

"После совершенного 44-летняя водитель покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Женщина пыталась ввести полицейских в заблуждение, заявляя, что за рулем якобы был ее муж, который сбежал. Однако правоохранители опровергли эти слова и выяснили, что водитель была пьяной — тест показал 3,11 промилле алкоголя в крови. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения.

Напомним, что в Одесской области произошла смертельная авария с участием мотоблока. Во время движения отсоединился полуприцеп, на котором находились два человека, и один из пассажиров погиб.

Ранее мы также информировали, что в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

