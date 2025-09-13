У Києві п’яна водійка збила військову на переході і втекла

Поліція на місці ДТП. Фото: відділ комунікації поліції Києва

У Києві поліцейські затримали 44-річну водійку, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збила на переході 23-річну військовослужбовицю. Після аварії жінка намагалася втекти з місця пригоди, але була швидко розшукана і затримана правоохоронцями.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у суботу, 13 вересня.

Затримання водійки після ДТП

Аварія сталася близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської. За попередніми даними, водійка Volkswagen проїхала на червоний сигнал світлофора і збила жінку, яка переходила дорогу на зелене світло в межах пішохідного переходу. Постраждала отримала численні травми і була госпіталізована.

Місце ДТП. Фото: відділ комунікації поліції Києва

"Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — зазначили у поліції.

Жінка намагалася ввести поліцейських в оману, заявляючи, що за кермом нібито був її чоловік, який втік. Проте правоохоронці спростували ці слова і з’ясували, що водійка була п’яною — тест показав 3,11 проміле алкоголю в крові. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп’яніння.

