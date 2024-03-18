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В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека

18 марта 2024 15:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека
Поврежденные автомобили в результате ДТП. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве в понедельник, 18 марта произошло масштабное ДТП. Мужчина в нетрезвом состоянии, находившийся за рулем, создал тройное столкновение авто на улице Братиславской в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева в Telegram.

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Как указывают в полиции, ДТП произошло утром 18 марта на улице Братиславской в Деснянском районе Киева. Выяснилось, что 23-летний водитель авто "Audi" управлял машиной в нетрезвом состоянии. После проверки стало известно, что в его крови 1,74 промилле алкоголя.

"Двигаясь по проезжей части дороги, он наехал на автомобиль "Infiniti", который ехал впереди него в попутном направлении. В результате удара, водитель "Infiniti" потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с автомобилем "КИА", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль "Audi"
Поврежденный автомобиль "Audi". Фото: Нацполиция
Разбитый автомобиль в результате аварии
Разбитый автомобиль в результате аварии. Фото: Нацполиция

Мужчины, которые управляли "Infiniti" и "КИА", получили травмы различной степени тяжести и уже получают медицинскую помощь в больнице.

Правоохранители на месте задержали виновника аварии и выдвинули подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы и его могут лишить права управлять авто на срок от трех до пяти лет.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, 17 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового авто и грузовика, погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

Кроме того, несколько дней назад на Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В автопроисшествии пострадали 16 человек.

ДТП
Киев
авария
полиция
авто
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травма

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