В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека

Поврежденные автомобили в результате ДТП. Фото: Нацполиция

В Киеве в понедельник, 18 марта произошло масштабное ДТП. Мужчина в нетрезвом состоянии, находившийся за рулем, создал тройное столкновение авто на улице Братиславской в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева в Telegram.

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Тройное столкновение авто в Киеве

Как указывают в полиции, ДТП произошло утром 18 марта на улице Братиславской в Деснянском районе Киева. Выяснилось, что 23-летний водитель авто "Audi" управлял машиной в нетрезвом состоянии. После проверки стало известно, что в его крови 1,74 промилле алкоголя.



"Двигаясь по проезжей части дороги, он наехал на автомобиль "Infiniti", который ехал впереди него в попутном направлении. В результате удара, водитель "Infiniti" потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с автомобилем "КИА", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль "Audi". Фото: Нацполиция

Разбитый автомобиль в результате аварии. Фото: Нацполиция

Мужчины, которые управляли "Infiniti" и "КИА", получили травмы различной степени тяжести и уже получают медицинскую помощь в больнице.

Правоохранители на месте задержали виновника аварии и выдвинули подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы и его могут лишить права управлять авто на срок от трех до пяти лет.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, 17 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового авто и грузовика, погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

Кроме того, несколько дней назад на Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В автопроисшествии пострадали 16 человек.