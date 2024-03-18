У Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей

Пошкоджені авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

У Києві в понеділок, 18 березня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік у нетверезому стані, що перебував за кермом, спричинив потрійне зіткнення авто на вулиці Братиславській у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва в Telegram.

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Потрійне зіткнення авто в Києві

Як вказують у поліції, ДТП сталася вранці 18 березня на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва. З'ясувалося, що 23-річний водій авто "Audi" кермував машиною у нетверезому стані. Після перевірки стало відомо, що в його крові 1,74 проміле алкоголю.



"Рухаючись по проїзній частині дороги він наїхав на автомобіль "Infiniti", який їхав попереду нього у попутному напрямку. Внаслідок удару, водій "Infiniti" втратив керування та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся ще й із автомобілем "КІА", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджене авто "Audi". Фото: Нацполіція

Розбите авто внаслідок аварії. Фото: Нацполіція

Чоловіки, які кермували "Infiniti" та "КІА" дістали травми різного ступеня важкості та вже отримують медичну допомогу в лікарні.

Правоохоронці на місці затримали винуватця аварії та висунули йому підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп’яніння. Порушнику загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати авто на строк від трьох до п’яти років.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 17 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки, загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина.

Крім того, декілька днів тому на Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса. У автопригоді постраждали 16 людей.