Полиция задержала водителя, который в состоянии опьянения сбил пешехода в Киеве

Задержание водителя. Фото: Национальная полиция Украины

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 41-летнего водителя Volkswagen Passat. Он в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и сбил 24-летнюю девушку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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ДТП произошло на улице Радужной. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на пешехода. Пострадавшая получила перелом ребер и многочисленные ушибы, ее госпитализировали.

Автомобиль задержанного водителя. Фото: Национальная полиция Украины

Виновник попытался скрыться, однако его задержали неравнодушные прохожие и передали полиции. Проверка на алкоголь показала 2,45 промилле, что более чем в 12 раз превышает норму.

Результат теста. Фото: Национальная полиция Украины

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека.

Напомним, в Одесской области военнослужащий в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП.

Также в Гватемале произошло масштабное ДТП — автобус упал в пропасть с 35-метровой высоты моста.