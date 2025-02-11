Поліція затримала водія, який у стані сп’яніння збив пішохода в Києві

У Києві п'яний водій збив дівчину на тротуарі — подробиці
У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного водія Volkswagen Passat. Він у стані алкогольного сп’яніння виїхав на тротуар та збив 24-річну дівчину.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Поліція затримала нетверезого водія
ДТП сталася на вулиці Райдужній. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на пішохода. Постраждала отримала перелом ребер та численні забої, її госпіталізували.
Винуватець спробував втекти, однак його затримали небайдужі перехожі та передали поліції. Перевірка на алкоголь показала 2,45 проміле, що в понад 12 разів перевищує норму.
Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.
Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець у нетверезому стані спричинив ДТП.
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