Поліція затримала водія, який у стані сп’яніння збив пішохода в Києві

Затримання водія. Фото: Національна поліція України

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного водія Volkswagen Passat. Він у стані алкогольного сп’яніння виїхав на тротуар та збив 24-річну дівчину.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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ДТП сталася на вулиці Райдужній. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на пішохода. Постраждала отримала перелом ребер та численні забої, її госпіталізували.

Автомобіль затриманого водія. Фото: Національна поліція України

Винуватець спробував втекти, однак його затримали небайдужі перехожі та передали поліції. Перевірка на алкоголь показала 2,45 проміле, що в понад 12 разів перевищує норму.

Результат тесту. Фото: Національна поліція України

Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.

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