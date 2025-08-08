В Киеве пьяный водитель травмировал женщин

В Киеве пьяный водители въехал в дерево — травмированы женщины
В Киеве пьяный водитель выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) травмированы две женщины.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева в пятницу, 8 августа, в Telegram.
ДТП в Киеве — водитель врезался в дерево
В Киеве правоохранители задержали водителя Subaru, который пьяным влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 7 августа, около 19:00 в Подольском районе столицы.
Правоохранители установили, что 36-летний водитель Subaru, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От удара обломки авто разлетелись, травмировав двух женщин, которые сидели на лавочке. Пострадавшие, 57 и 59 лет, с переломом ног и другими телесными повреждениями были госпитализированы.
Виновника ДТП следователи задержали на месте происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови.
По данному факту следственным отделом по расследованию ДТП столичного главка начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
