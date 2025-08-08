Відео
Головна Київ У Києві п’яний водій в’їхав в дерево — травмовано двох жінок

У Києві п’яний водій в’їхав в дерево — травмовано двох жінок

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:05
У Києві п'яний водій травмував жінок
Місце ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві п'яний водій виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) травмовано двох жінок.

Про це інформує пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 8 серпня, в Telegram.

Читайте також:
ДТП у Києві
Автомобіль після ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

ДТП у Києві — водій врізався в дерево

У Києві правоохоронці затримали керманича Subaru, який п’яним влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 7 серпня, близько 19:00 у Подільському районі столиці.

Аварія у Києві
Місце ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці. Постраждалих, 57 та 59 років, із переламом ніг та іншими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Винуватця ДТП слідчі затримали на місці події. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю в його крові.

За вказаним фактом слідчим відділом з розслідування ДТП столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

ДТП у Києві
Поліція на місці ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно на Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем — дитина загинула.

Раніше на Одещині мотоцикл з 13-річним хлопцем за кермом зіткнувся з вантажівкою.

ДТП Київ аварія поліція постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
