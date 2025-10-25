Видео
Видео

В Киеве во время атаки пострадал детсад — КГВА

В Киеве во время атаки пострадал детсад — КГВА

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 07:34
обновлено: 07:34
В результате удара по Киеву травмированы восемь человек
Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Telegram

В результате очередной воздушной атаки на Киев повреждено здание детского сада в Днепровском районе столицы. По предварительным данным, от обстрелов восемь жителей Киева получили ранения различной степени тяжести, спасатели продолжают проверку мест попаданий.

Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Последствия атаки на Киев

По словам главы КГВА, удар по Киеву привел к разрушениям гражданской инфраструктуры, в частности детского сада, а также жилой зоны. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела, а медики оказывают помощь раненым. Также создана комиссия для оценки ущерба и определения объемов восстановления поврежденных объектов.

У Києві під час атаки постраждав дитсадок — КМВА - фото 1
Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"В результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе. Всего пока подтверждено 8 пострадавших киевлян, проверяем дополнительную информацию и обращения граждан, которые могли получить травмы", — отметил Тимур Ткаченко.

Власти призывают жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытия. Все коммунальные и экстренные службы города работают в усиленном режиме, обеспечивая ликвидацию последствий российского обстрела.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 октября, в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги — в городе была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения.

Ранее мы также информировали, что в результате ракетного удара по столице вспыхнули пожары, пострадал по меньшей мере один человек, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
