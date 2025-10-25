Внаслідок удару по Києву травмовано вісім людей

Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Telegram

У результаті чергової повітряної атаки на Київ пошкоджено будівлю дитячого садка в Дніпровському районі столиці. За попередніми даними, від обстрілів вісім мешканців Києва отримали поранення різного ступеня тяжкості, рятувальники продовжують перевірку місць влучань.

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки на Київ

За словами голови КМВА, удар по Києву призвів до руйнувань цивільної інфраструктури, зокрема дитячого садка, а також житлової зони. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу, а медики надають допомогу пораненим. Також створено комісію для оцінки збитків і визначення обсягів відновлення пошкоджених об’єктів.

Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпровському районі. Разом наразі підтверджено 8 постраждалих киян, перевіряємо додаткову інформацію і звернення громадян, які могли зазнати травмувань", — зазначив Тимур Ткаченко.

Влада закликає мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й обов’язково прямувати до укриттів. Усі комунальні та екстрені служби міста працюють у посиленому режимі, забезпечуючи ліквідацію наслідків російського обстрілу.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 25 жовтня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги — у місті було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння.

Раніше ми також інформували, що внаслідок ракетного удару по столиці спалахнули пожежі, постраждала щонайменше одна людина, про що повідомив мер Києва Віталій Кличко.