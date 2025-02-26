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В Киеве под посольством США проходит протест — фоторепортаж

26 февраля 2025 12:42
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Протест под посольством США в Киеве 26 февраля — фоторепортаж
На акции протеста участники держат плакат с надписью "Боже, сохрани Америку". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В среду, 26 февраля, в Киеве проходит акция протеста под посольством Соединенных Штатов Америки. Участники собрались, чтобы выразить несогласие с позицией президента США Дональда Трампа по вопросу окончания войны в Украине.

Как проходит протест, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Протест под посольством США

Под американским дипломатическим учреждением несколько человек пытаются выразить протест Дональду Трампу, который, по мнению протестующих, продвигает интересы РФ.

Протест під посольством США
Девушка держит плакат с лозунгом "Рейган бы это возненавидел". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Мітинг під американським посольством у Києві
Протестующие держат плакат с надписью "Трамп делает Америку очень маленькой". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Акція протесту у Києві під посольством Америки
Плакаты с лозунгами "Сопротивление тиранам — это покорность Богу" и "Нет ограблению Украины". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Мітингарі під посольством США у Києві
На акцию вышло несколько человек. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Посольство США у Києві — люди протестують проти Трампа
Плакат перед посольством США. Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заинтересован в договоренности с Россией по редкоземельным металлам. Также американский лидер намекнул на возможный визит в Москву.

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