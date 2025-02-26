Протест под посольством США в Киеве 26 февраля — фоторепортаж

В Киеве под посольством США проходит протест — фоторепортаж
В среду, 26 февраля, в Киеве проходит акция протеста под посольством Соединенных Штатов Америки. Участники собрались, чтобы выразить несогласие с позицией президента США Дональда Трампа по вопросу окончания войны в Украине.
Как проходит протест, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Протест под посольством США
Под американским дипломатическим учреждением несколько человек пытаются выразить протест Дональду Трампу, который, по мнению протестующих, продвигает интересы РФ.
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заинтересован в договоренности с Россией по редкоземельным металлам. Также американский лидер намекнул на возможный визит в Москву.
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