Протест під посольством США у Києві 26 лютого — фоторепортаж

На акції протесту учасники тримають плакат із написом "Боже, збережи Америку". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У середу, 26 лютого, у Києві відбувається акція протесту під посольством Сполучених Штатів Америки. Учасники зібралися, щоб висловити незгоду з позицією президента США Дональда Трампа щодо питання закінчення війни в Україні.

Як відбувається протест, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Протест під посольством США

Під американською дипломатичною установою кілька людей намагаються виказати протест Дональду Трампу, який, на думку протестувальників, впроваджує інтереси РФ.

Дівчина тримає плакат із гаслом "Рейган би це зненавидів". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Учасники протесту тримають плакат з написом "Трамп робить Америку дуже маленькою". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Плакати з гаслами "Опір тиранам — це покора Богу" та " Ні пограбуванню України". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

На акцію вийшло кілька людей. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Плакат перед посольством США. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у домовленості з Росією щодо рідкісноземельних металів. Також американський лідер натякнув на можливий візит до Москви.