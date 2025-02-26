Протест під посольством США у Києві 26 лютого — фоторепортаж

У Києві під посольством США відбувається протест — фоторепортаж
У середу, 26 лютого, у Києві відбувається акція протесту під посольством Сполучених Штатів Америки. Учасники зібралися, щоб висловити незгоду з позицією президента США Дональда Трампа щодо питання закінчення війни в Україні.
Як відбувається протест, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Протест під посольством США
Під американською дипломатичною установою кілька людей намагаються виказати протест Дональду Трампу, який, на думку протестувальників, впроваджує інтереси РФ.
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у домовленості з Росією щодо рідкісноземельних металів. Також американський лідер натякнув на можливий візит до Москви.
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