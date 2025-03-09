В Киеве 9 марта 2025 года в метро под колесами поезда погиб пассажир

Спасатели деблокировали погибшего. Фото: ГСЧС Киева

Вечером в воскресенье, 9 марта, в Киеве закрыли на вход для пассажиров станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор". Причиной ограничений стало попадание под поезд на станции "Вырлица" пассажира.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Скриншот сообщения КГГА

Что известно об инциденте

На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что пострадавший погиб. Все обстоятельства трагического случая выяснят правоохранители.

По состоянию на 21:53 движение поездов "зеленой линии" организовали между станциями "Сырец" и "Харьковская". В 22:47 стало известно, что по "зеленой линии" до станции "Харьковская" движутся последние на сегодня поезда.

В понедельник, 10 марта, станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" будут работать, согласно установленному режиму работы.

В ГСЧС Украины сообщили, что спасатели деблокировали и подняли на платформу тело мужчины, который погиб в киевском метро.

Спасатели изъяли из-под поезда погибшего мужчину. Фото: ГСЧС Киева

Сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек, спасатели получили в 21:27. Тело мужчины чрезвычайники обнаружили под третьим вагоном, на расстоянии около 70 метров от платформы.

Спасатели несут тело погибшего мужчины. Фото: ГСЧС Киева

Напомним, в январе во Львове на станции "Подзамче" поезд наехал на 60-летнего мужчину. Пострадавший погиб.

Ранее в Одессе поезд насмерть сбил местного жителя 1966 года рождения. По информации правоохранителей, мужчина во время приближения поезда прыгнул на пути.