У Києві 9 березня 2025 року в метро під колесами поїзда загинув пасажир

Рятувальники деблокували загиблого. Фото: ДСНС Києва

Увечері в неділю, 9 березня, в Києві закрили на вхід для пасажирів станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір". Причиною обмежень стало потрапляння під поїзд на станції "Вирлиця" пасажира.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Скриншот повідомлення КМДА

Що відомо про інцидент

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомо, що потерпілий загинув. Усі обставини трагічного випадку з'ясують правоохоронці.

Станом на 21:53 рух поїздів "зеленої лінії" організували між станціями "Сирець" і "Харківська". О 22:47 стало відомо, що "зеленою лінією" до станції "Харківська" рухаються останні на сьогодні поїзди.

У понеділок, 10 березня, станції "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" працюватимуть, згідно зі встановленим режимом роботи.

У ДСНС України повідомили, що рятувальники деблокували та підняли на платформу тіло чоловіка, який загинув у київському метро.

Рятувальники вилучили з-під поїзда загиблого чоловіка. Фото: ДСНС Києва

Повідомлення про те, що на станції метро "Вирлиця" на колію під потяг упала людина, рятувальники отримали о 21:27. Тіло чоловіка надзвичайники виявили під третім вагоном, на відстані близько 70 метрів від платформи.

Рятувальники несуть тіло загиблого чоловіка. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у січні у Львові на станції "Підзамче" поїзд наїхав на 60-річного чоловіка. Потерпілий загинув.

Раніше в Одесі поїзд на смерть збив місцевого жителя 1966 року народження. За інформацією правоохоронців, чоловік під час наближення поїзда стрибнув на колії.