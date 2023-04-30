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В Киеве поднялся уровень воды, — КГВА

30 апреля 2023 10:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве поднялся уровень воды, — КГВА
Наводнение в Киеве. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По состоянию на 29 апреля 2023 года, уровень воды в Днепре возле моста "Метро" в Киеве составляет 9 296 см по Балтийской системе высот. Температура воды на данный момент составляет +13°С, а колебания уровня воды имеют незначительную амплитуду. 

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Киеве поднялся уровень воды

В сравнении с предыдущими сутками, уровень воды в пределах столицы увеличился на 5 см, однако уровень опасности гидрологических явлений все еще находится на уровне I (желтый).

Стоит отметить, что в Киеве нет аварийных подтоплений, и до критического уровня воды остается более метра. Тем не менее продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 25 см в различных районах города, таких как острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частные участки в районе Осокорков.

Глава КГВА Сергей Попко указал, что уровень опасности остается на уровне I, что указывает на возможность небольших проблем с подтоплением в некоторых районах города. Несмотря на это, органы власти продолжают следить за ситуацией и принимать необходимые меры для предотвращения возможных негативных последствий.

Напомним, что в гидрометеорологическом центре сообщалось, что планируется сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

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