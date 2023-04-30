У Києві піднявся рівень води, — КМВА

Повінь у Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на 29 квітня 2023 року рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" у Києві становить 9 296 см за Балтійською системою висот. Температура води зараз становить +13°С, а коливання рівня води мають незначну амплітуду.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

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Порівняно з попередньою добою, рівень води в межах столиці збільшився на 5 см, проте рівень небезпеки гідрологічних явищ все ще знаходиться на рівні I (жовтий).

Варто зазначити, що у Києві немає аварійних підтоплень, і до критичного рівня води залишається понад метр. Проте продовжується спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 25 см у різних районах міста, таких як острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате та приватні ділянки в районі Осокорків.

Голова КМВА Сергій Попко вказав, що рівень небезпеки залишається на рівні І, що вказує на можливість невеликих проблем із підтопленням у деяких районах міста. Попри це, органи влади продовжують стежити за ситуацією та вживати необхідних заходів для запобігання можливим негативним наслідкам.

Нагадаємо, що у гідрометеорологічному центрі повідомлялося, що планується сезонне підвищення рівня води в межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.