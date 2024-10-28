Из-за повесток подожгли два отделения Укрпошты в Киеве

Отделение "Укрпошты". Иллюстративное фото: facebook/ukrposhta

На прошлой неделе в Киеве подожгли два отделения "Укрпошты". Вероятно, это произошло из-за доставки повесток от территориальных центров комплектования.

Об этом сообщил писатель Андрей Кокотюха и полиция Киева в понедельник, 28 октября.

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Кокотюха рассказал, что сначала отделение облили мазутом, а затем зажгли. В то же время горело другое отделение на районе.

"На почте мне сказали: это потому, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток — поджогов действительно не было", — говорится в сообщении писателя.

В то же время Андрей Кокотюха выразил разочарование и бессилие, ведь в тылу поджигают автомобили военных, над головой постоянно летают вражеские дроны и ракеты, а сами россияне активно давят на фронте.

Скриншот сообщения Андрея Кокотюхи

Что говорят в полиции

В полиции Киева добавили, что события произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

В настоящее время обстоятельства возгорания двери в двух почтовых отделениях расследуются в рамках начатых уголовных производств.

"По указанному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", — подчеркнули правоохранители.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, в сентябре военнообязанные украинцы начали получать первые повестки "Укрпоштой". В то же время адвокат пояснила, что первые повестки по почте получат те, кто обновил свои данные до 16 июля. Они считаются врученными даже если адресат отказался их получить.

Кроме того, мы писали, что в ТЦК объяснили, как выбирают получателей повесток по почте. Там рассказали, что существуют определенные алгоритмы по внесению военнообязанных в списки оповещения