Через повістки підпалили два відділення Укрпошти у Києві

Відділення "Укрпошти". Ілюстративне фото: facebook/ukrposhta

Минулого тижня у Києві підпалили два відділення "Укрпошти". Ймовірно, це трапилося через доставку повісток від територіальних центрів комплектування.

Про це повідомив письменник Андрій Кокотюха та поліція Києва у понеділок, 28 жовтня.

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Кокотюха розповів, що спершу відділення облили мазутом, а тоді запалили. Водночас так само горіло інше відділення на районі.

"На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій. Але доки пошта не носила повісток — підпалів справді не було", — йдеться у дописі письменника.

Водночас Андрій Кокотюха висловив розчарування та безсилість, адже в тилу підпалюють автівки військових, над головою постійно літають ворожі дрони та ракети, а самі росіяни активно тиснуть на фронті.

Скриншот допису Андрія Кокотюхи

Що кажуть в поліції

У поліції Києва додали, що події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці. На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

Наразі обставини загоряння дверей у двох поштових відділеннях розслідуються в межах розпочатих кримінальних проваджень.

"За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", — наголосили правоохоронці.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у вересні військовозобов'язані українці почали отримувати перші повістки "Укрпоштою". Водночас адвокат пояснила, що перші повістки поштою отримають ті, хто оновили свої дані до 16 липня. Вони вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.

Крім того, ми писали, що у ТЦК пояснили, як обирають отримувачів повісток поштою. Там розповіли, що існують певні алгоритми щодо внесення військовозобов'язаних до списків оповіщення