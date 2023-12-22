В Киеве предпринимателя обязали снести незаконное кафе в парке "Партизанская слава"

Незаконные объекты в парке. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители через суд обязали предпринимателя снести незаконно построенные объекты на территории парка "Партизанская слава" и озера "Великое". Участок, на котором построили кафе, относится к природно-заповедному и водному фондам.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что одно из столичных предприятий незаконно построило кафе на участке, площадь которого составляет 0,17 га и стоит 8,5 миллионов гривен. Земля относится к природно-заповедному и водному фондам и входит в ландшафтный заказник местного значения "Краснохуторские озера".

Согласно законодательству Украины, строительство на таких территориях запрещено.

"С целью защиты нарушенных прав территориальной громады Специализированной экологической прокуратурой подан иск к громаде с требованием устранить препятствия во владении и распоряжении земельным участком", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил иск прокуратуры. В связи с этим ведомство обязало громаду снести объекты и освободить территорию.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили енота уссурийского, который неестественен для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку. Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прирастая в весе вдвое.