У Києві підприємця зобов'язали знести незаконне кафе в парку "Партизанська слава"

Незаконні об'єкти на території парку. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці через суд зобов'язали підприємця знести незаконно збудовані об'єкти на території парку "Партизанська слава" та озера "Велике". Ділянка, на якій звели кафе, відноситься до природно-заповідного та водного фондів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Повідомляється, що одне зі столичних підприємств незаконно побудувало кафе на ділянці, площа якої становить 0,17 га та коштує 8,5 мільйонів гривень. Земля відноситься до природно-заповідного та водного фондів та входить до ландшафтного заказника місцевого значення "Червонохуторські озера".

Згідно із законодавством України, будівництво на таких територіях заборонені.

"З метою захисту порушених прав територіальної громади, Спеціалізованою екологічною прокуратурою подано позов до товариства з вимогою усунути перешкоди у володінні та розпорядженні земельною ділянкою", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд задовольнив позов прокуратури. У зв'язку з цим відомство зобов'язало товариство знести об'єкти та звільнити територію.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у Київській області помітили єнота уссурійського, який неприродній для цієї місцевості, адже в таку пору він впадає у сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.