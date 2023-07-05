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В Киеве подрядчик присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте медучреждения

5 июля 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве подрядчик присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте медучреждения
Иллюстративный образ судьи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, фигурант дела являлся руководителем подрядной организации и с целью завладения бюджетными средствами вступил в преступный сговор со должностными лицами медицинского учреждения. Усанова находится на территории Пущи Водицы в Оболонском районе столицы.

"После выполнения капитального ремонта асфальтовых дорожек и забора медицинского учреждения подозреваемый завысил суммы расходов на указанные работы, чем нанес ущерб государству на 366 тыс. грн. В настоящее время обвинительный акт в отношении подрядчика направлен в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

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Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора и двум начальникам участка Киевзеленстроя. Их подозревают в растрате средств в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Добавим, что в сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.

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