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У Києві підрядник привласнив майже пів мільйона гривень на ремонті медзакладу

5 липня 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві підрядник привласнив майже пів мільйона гривень на ремонті медзакладу
Ілюстративне зображення судді. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт  відносно директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні  ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, фігурант справи був керівником підрядної організації і з метою заволодіння бюджетними коштами вступив у злочинну змову зі службовими особами медичного закладу. Усанова знаходиться на території Пущі Водиці в Оболонському районі столиці.

"Після виконання капітального ремонту асфальтових доріжок та паркану медичного закладу підозрюваний завищив суми витрат на вказані роботи, чим спричинив збитків державі на 366 тис. грн. Наразі обвинувальний акт відносно підрядника скеровано до суду для розгляду по суті", — йдеться в повідомленні.

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Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади и займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику директора та двом начальникам дільниці Київзеленбуду. Їх підозрюють у розтраті коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Додамо, що у мережі новий скандал із закупівлями. Київська обласна рада планує витратити понад мільйон гривень для розробки власного сайту.

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