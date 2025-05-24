Обстрел Киева 24 мая - есть пострадавшие

Авто скорой помощи. Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 24 мая массированно атакуют Киев дронами и запускали баллистику. Сейчас уже известно о первых пострадавших.

Об этом в Telegram рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 24 мая

"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", — говорится в сообщении в 01:40.

Напомним, что в Святошинском районе Киева зафиксированы пожары по двум адресам.

Также мы писали, что в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков.