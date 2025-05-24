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В Киеве после атаки РФ есть пострадавшие

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Дата публикации 24 мая 2025 01:48
Обстрел Киева 24 мая - есть пострадавшие
Авто скорой помощи. Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 24 мая массированно атакуют Киев дронами и запускали баллистику. Сейчас уже известно о первых пострадавших.

Об этом в Telegram рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", — говорится в сообщении в 01:40.

Напомним, что в Святошинском районе Киева зафиксированы пожары по двум адресам.

Также мы писали, что в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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