Обстрел Киева 24 мая - есть пострадавшие

В Киеве после атаки РФ есть пострадавшие
Авто скорой помощи. Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские оккупанты в ночь на 24 мая массированно атакуют Киев дронами и запускали баллистику. Сейчас уже известно о первых пострадавших.
Об этом в Telegram рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.
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"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", — говорится в сообщении в 01:40.
Напомним, что в Святошинском районе Киева зафиксированы пожары по двум адресам.
Также мы писали, что в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков.
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