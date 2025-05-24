Обстріл Києва 24 травня - є постраждалі

У Києві після атаки РФ є постраждалі
Авто швидкої допомоги. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські окупанти в ніч проти 24 травня масовано атакують Київ дронами та запускали балістику. Наразі вже відомо про перших постраждалих.
Про це у Telegram розповідає мер Києва Віталій Кличко.
Реклама
Читайте також:
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 24 травня
"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", — йде у повідомленні о 01:40.
Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва зафіксовано пожежі за двома адресами.
Також ми писали, що у декількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама