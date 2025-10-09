В столице уже возвели два антирадиационных бункера на Оболони, а еще будут малые бункеры от обстрелов

Спасатели ГСЧС в костюмах противорадиационной защиты. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве сооружают радиационно-защитные укрытия на случай радиационных угроз. Первые два уже построены в столичном районе Оболонь.

Об этом во время эфира "Київського часу" заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Какие укрытия, кроме больших, еще строят

Фесик проинформировал, что антирадиационные бункеры не являются временными конструкциями, а предназначены для длительного использования. Но кроме них еще внедряется система мобильных укрытий.

Такие сооружения не имеют радиационной защиты, но могут обеспечить безопасность во время артиллерийских обстрелов. Такие укрытия будут устанавливаться в местах, где отсутствуют подземные укрытия. Их вместимость будет составлять от 25 до 50 человек.

"Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона", — сказал Фесик.

Ранее мы расписывали варианты и стоимость частных укрытий, которые заказывают себе некоторые украинцы. Цены на бункеры выросли, но спрос остается высоким.

Также мы ранее отмечали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже недостаточно для обеспечения безопасности. Это связано с тем, что российские ракеты и дроны стали значительно мощнее, усиливая угрозу.