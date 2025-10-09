Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве построят антирадиационные и другие бункеры — какая цена

В Киеве построят антирадиационные и другие бункеры — какая цена

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 00:04
В столице уже возвели два антирадиационных бункера на Оболони, а еще будут малые бункеры от обстрелов
Спасатели ГСЧС в костюмах противорадиационной защиты. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве сооружают радиационно-защитные укрытия на случай радиационных угроз. Первые два уже построены в столичном районе Оболонь.

Об этом во время эфира "Київського часу" заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Реклама
Читайте также:

Какие укрытия, кроме больших, еще строят

Фесик проинформировал, что антирадиационные бункеры не являются временными конструкциями, а предназначены для длительного использования. Но кроме них еще внедряется система мобильных укрытий.

Такие сооружения не имеют радиационной защиты, но могут обеспечить безопасность во время артиллерийских обстрелов. Такие укрытия будут устанавливаться в местах, где отсутствуют подземные укрытия. Их вместимость будет составлять от 25 до 50 человек.

"Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона", — сказал Фесик.

Ранее мы расписывали варианты и стоимость частных укрытий, которые заказывают себе некоторые украинцы. Цены на бункеры выросли, но спрос остается высоким.

Также мы ранее отмечали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже недостаточно для обеспечения безопасности. Это связано с тем, что российские ракеты и дроны стали значительно мощнее, усиливая угрозу.

Киев обстрелы радиация опасность защита Оболонь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации