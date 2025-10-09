У столиці вже звели два антирадіаційні бункери на Оболоні, а ще будуть малі бункери від обстрілів

Рятувальники ДСНС у костюмах протирадіаційного захисту. Ілюстративне фото: Reuters

В Києві споруджують радіаційно-захисні укриття на випадок радіаційних загроз. Перші два вже збудовані у столичному районі Оболонь.

Про це під час етеру "Київського часу" заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Які укриття, окрім великих, ще будують

Фесик проінформував, що антирадіаційні бункери не є тимчасовими конструкціями, а призначені для тривалого використання. Але окрім них ще впроваджується система мобільних укриттів.

Такі споруди не мають радіаційного захисту, але можуть забезпечити безпеку під час артилерійських обстрілів. Такі укриття будуть встановлюватися в місцях, де відсутні підземні укриття. Їх місткість становитиме від 25 до 50 осіб.

"Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони", — сказав Фесик.

Раніше ми розписували варіанти та вартість приватних укриттів, які замовляють собі деякі українці. Ціни на бункери зросли, але попит залишається високим.

Також ми раніше зазначали, що під час повітряних атак двох стін у будинку вже недостатньо для гарантування безпеки. Це пов'язано з тим, що російські ракети та дрони стали значно потужнішими, посилюючи загрозу.