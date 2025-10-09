Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві побудують антирадіаційні та інші бункери — яка вартість

У Києві побудують антирадіаційні та інші бункери — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 00:04
У столиці вже звели два антирадіаційні бункери на Оболоні, а ще будуть малі бункери від обстрілів
Рятувальники ДСНС у костюмах протирадіаційного захисту. Ілюстративне фото: Reuters

В Києві споруджують радіаційно-захисні укриття на випадок радіаційних загроз. Перші два вже збудовані у столичному районі Оболонь.

Про це під час етеру "Київського часу" заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Реклама
Читайте також:

Які укриття, окрім великих, ще будують

Фесик проінформував, що антирадіаційні бункери не є тимчасовими конструкціями, а призначені для тривалого використання. Але окрім них ще впроваджується система мобільних укриттів.

Такі споруди не мають радіаційного захисту, але можуть забезпечити безпеку під час артилерійських обстрілів. Такі укриття будуть встановлюватися в місцях, де відсутні підземні укриття. Їх місткість становитиме від 25 до 50 осіб.

"Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони", — сказав Фесик.

Раніше ми розписували варіанти та вартість приватних укриттів, які замовляють собі деякі українці. Ціни на бункери зросли, але попит залишається високим.

Також ми раніше зазначали, що під час повітряних атак двох стін у будинку вже недостатньо для гарантування безпеки. Це пов'язано з тим, що російські ракети та дрони стали значно потужнішими, посилюючи загрозу.

Київ обстріли радіація небезпека захист Оболонь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації