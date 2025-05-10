В Киеве 10 мая стартовало заседание Коалиции желающих — кто участвует

В Киеве началось заседание "Коалиции желающих" с лидерами ЕС
В Киеве в субботу, 10 мая, началось заседание "Коалиции желающих". В ней принимают участие также европейские лидеры.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Заседание "Коалиции желающих"
Известно, что на встрече в Киеве присутствуют:
- Президент Украины Владимир Зеленский;
- Президент Франции Эмманюэль Макрон;
- Канцлер Германии Фридрих Мерц;
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Представители из ряда других стран присоединятся к встрече в режиме онлайн.
Участники переговоров планируют обсудить вопросы длительного прекращения огня.
Напомним, 10 мая в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск. Их встретили руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.
Впоследствии европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память павших воинов ВСУ в полномасштабной войне.
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