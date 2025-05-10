В Киеве 10 мая стартовало заседание Коалиции желающих — кто участвует

Заседание "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/EPA

В Киеве в субботу, 10 мая, началось заседание "Коалиции желающих". В ней принимают участие также европейские лидеры.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Заседание "Коалиции желающих"

Известно, что на встрече в Киеве присутствуют:

Президент Украины Владимир Зеленский;

Президент Франции Эмманюэль Макрон;

Канцлер Германии Фридрих Мерц;

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

Премьер-министр Польши Дональд Туск.

Заседание "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/EPA

Представители из ряда других стран присоединятся к встрече в режиме онлайн.

Участники переговоров планируют обсудить вопросы длительного прекращения огня.

Напомним, 10 мая в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск. Их встретили руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Впоследствии европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память павших воинов ВСУ в полномасштабной войне.