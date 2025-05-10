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В Киеве началось заседание "Коалиции желающих" с лидерами ЕС

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Дата публикации 10 мая 2025 12:21
В Киеве 10 мая стартовало заседание Коалиции желающих — кто участвует
Заседание "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/EPA

В Киеве в субботу, 10 мая, началось заседание "Коалиции желающих". В ней принимают участие также европейские лидеры.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Заседание "Коалиции желающих"

Известно, что на встрече в Киеве присутствуют:

  • Президент Украины Владимир Зеленский;
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон;
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Зустріч Коаліції охочих у Києві 10 травня
Заседание "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/EPA

Представители из ряда других стран присоединятся к встрече в режиме онлайн.

Участники переговоров планируют обсудить вопросы длительного прекращения огня.

Напомним, 10 мая в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск. Их встретили руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Впоследствии европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память павших воинов ВСУ в полномасштабной войне.

Владимир Зеленский Киев война Украина политики Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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