У Києві 10 травня стартувало засідання Коаліції охочих — хто бере участь

Засідання "Коаліції охочих". Фото: Ludovic Marin/EPA

У Києві у суботу, 10 травня, розпочалося засідання "Коаліції охочих". У ній беруть участь також європейські лідери.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Засідання "Коаліції охочих"

Відомо, що на зустрічі в Києві присутні:

Президент України Володимир Зеленський;

Президент Франції Емманюель Макрон;

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Засідання "Коаліції охочих". Фото: Ludovic Marin/EPA

Представники з низки інших країн долучаться до зустрічі в режимі онлайн.

Учасники перемовин планують обговорити питання тривалого припинення вогню.

Нагадаємо, 10 травня до Києва прибули Макрон, Стармер, Мерц та Туск. Їх зустріли керівник ОП Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга.

Згодом європейські лідери разом із Зеленським вшанували пам'ять полеглих воїнів ЗСУ у повномасштабній війні.