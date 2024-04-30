В Киеве начал функционировать первый в столице рекрутинговый центр ВСУ

В помещении ЦНАП Соломенского района открылся первый столичный центр рекрутинга украинской армии. Фото: Суспільне

В Киеве в помещении Центра предоставления административных услуг Соломенского района открылся первый в столице центр рекрутинга украинской армии. Здесь можно выбрать воинскую часть, в которой доброволец хочет служить и должность.

Об этом сообщает Суспільне в субботу, 30 апреля.

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Замминистра обороны Наталья Калмыкова заверила, что в центрах рекрутинга не раздают повесток. Человек, принявший решение добровольно присоединиться к обороне Украины, может самостоятельно избрать должность и воинскую часть.

"Мы ищем не только стрелков или саперов. Повара, программисты, психологи — ваши навыки критически важны для украинской армии. В новом центре доступны тысячи вакансий в разных подразделениях Сил обороны Украины", — подчеркнула чиновник.

До конца мая предстоит открыть еще несколько десятков подобных центров. В настоящее время в Украине действует 18 рекрутинговых центров, созданных местными органами власти.

Мотивирующие материалы на столе рекрутингового центра. Фото: Суспільне

Ранее мы сообщали, что к середине июня в Украине планируется запустить работу около 30 Центров рекрутинга украинской армии. Сейчас они находятся в Киеве, Львове, Днепропетровской и Полтавской областях и в других регионах.

Напомним, мы сообщали, что в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.